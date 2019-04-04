В селе Ханларкенд Саатлинского района в одноэтажном трехкомнатном частном доме площадью 80 кв. метров произошел взрыв, перешедший в пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.

Во время пожара сгорел потолок в одной из комнат на площади в 1 кв. метр.

Пострадал один человек.

Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен пожарными бригадами.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.

Соответствующие структуры проводят расследование по факту.