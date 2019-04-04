Страшный взрыв в Азербайджана, есть пострадавший
4 апреля 2019 10:41 87
В селе Ханларкенд Саатлинского района в одноэтажном трехкомнатном частном доме площадью 80 кв. метров произошел взрыв, перешедший в пожар. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС.
Во время пожара сгорел потолок в одной из комнат на площади в 1 кв. метр.
Пострадал один человек.
Остальная часть дома была защищена от огня. Пожар был потушен пожарными бригадами.
По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.
Соответствующие структуры проводят расследование по факту.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!