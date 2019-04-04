Сегодня вечером будет ограничено движение автотранспорта на участке улицы Яхьи Гусейнова в пос. Баладжары Бинагадинского района Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Временное ограничение, вводимое от дорожной развязки на пересечении вышеназванной улицы с ул. Ордубади до пересечения с ул. Хуршидбану Натаван, связано с ремонтными работами.

Ограничение будет в силе до завтрашнего вечера.

Агентство просит водителей пользоваться альтернативными дорогами.