В Баку перекроют эту дорогу - ФОТО
4 апреля 2019 13:07 407
Сегодня вечером будет ограничено движение автотранспорта на участке улицы Яхьи Гусейнова в пос. Баладжары Бинагадинского района Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Временное ограничение, вводимое от дорожной развязки на пересечении вышеназванной улицы с ул. Ордубади до пересечения с ул. Хуршидбану Натаван, связано с ремонтными работами.
Ограничение будет в силе до завтрашнего вечера.
Агентство просит водителей пользоваться альтернативными дорогами.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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