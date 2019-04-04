За три дня до гибели Орхан Гамидов показал нам фотографию на фоне азербайджанского флага, сказав, что хочет стать шехидом во имя Родины. Об этом сказала Trend Эсмира Гамидова - вдова Орхана Гамидова, ставшего шехидом в апрельских боях 2016 года, делясь воспоминаниями о нем, передает Day.Az.

Гамидова сказала, что по окончанию службы ее супруг семь лет работал в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), но в 2003 году добровольно начал нести службу как сверхсрочник: "Он хотел воевать за Родину, за освобождение земель... 29 марта 2016 года он пришел домой. Для работы нужна была фотография с азербайджанским флагом. Вечером, вытащив из кармана фотографию, и показав ее нам, он сказал, что хочет стать шехидом..."

Гамидова отметила, что у Орхана остались два сына, он был сильно привязан к семье, был большим патриотом: "Он всегда говорил о том, что хочет освободить Карабах. Воинская часть, в которой он служил, располагалась не так близко к линии соприкосновения войск, но он сказал, что хочет добровольно воевать, и отправился на передовую. Он стал шехидом второго апреля, когда была пресечена провокация противника в Физулинском направлении фронта. Без Орхана очень тяжело, каждый вечер нам кажется, что он вернется с работы. Дети не могут смириться с тем, что у них больше нет отца... Я, горжусь тем, что мой муж стал шехидом, но жить без него неимоверно трудно".

В заключение вдова шехида добавила, что ее муж был награжден медалью "За отвагу" (посмертно): "Азербайджанское государство продолжает оказывать нам внимание. Когда Орхан стал шехидом, мы жили не очень хорошо, дом был старым и находился в аварийном состоянии. По указанию Президента Ильхама Алиева нам дали новую квартиру. По поручению Первого вице-президента Мехрибан Алиевой наша семья постоянно окружена заботой и вниманием, регулярно интересуются нашими проблемами, помогают и поддерживают нас".