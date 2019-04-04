В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Подует юго-восточный ветер, который вечером перейдет в северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем - 13-16, в Баку ночью - 7-9, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 60-65 процентов.

В ряде западных районов Азербайджана к вечеру ожидается дождь. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 4-9, днем - 17-22 градуса тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 6-11 градусов тепла.