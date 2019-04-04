Водитель автомобиля марки "КамАЗ-5511" Мазахир Садыхов, сбивший первого апреля пешехода в Гарадагском районе Баку и скрывшийся с места ДТП, привлечен к следствию. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на совместное сообщение Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана.

По факту отдел следствия и дознания по делам о дорожно-транспортных происшествиях при Главном управлении следствия и дознания МВД возбудил уголовное дело по ст. 263.2 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия ) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия. Садыхову было предъявлено обвинение по указанным статьям, и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Необходимые следственные меры по делу продолжаются.

Отметим, что первого апреля в поселке Алят Гарадагского района Баку водитель неустановленного на тот момент автомобиля сбил стоявшую на обочине трассы Баку-Газах Афсану Гурбанову (1988 года рождения) и скрылся с места происшествия. От полученных травм Гурбанова скончалась на месте.

Следствие установило, что Мазахир Садыхов грубо нарушил правила дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.