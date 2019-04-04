Начались работы по реконструкции дорожного ответвления, берущего начало с 81-го километра автомобильной магистрали Алят-Астара - государственная граница с Ираном, в направлении города Билясувар.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, в соответствии с проектом, на завершающем этапе реконструкции, на дорожном участке будут оборудованы две автобусные остановки, установлено 118 различных дорожных знаков и указателей, для организации нормального дорожного движения, прочерчены пунктирные и сплошные белые и желтые указательные линии. Об этом передает Day.Az.

Для завершения работ в соответствии с графиком, на территорию привлечены существенные силы. Отмечается, что в результате реконструкции дороги, которая соединит четыре населенных пункта с населением в 41 тысячу человек, станет значительное улучшение пассажирских и грузовых перевозок.