В Баку прошел финал проекта Azerbaijan Public Speaking Competition, который определил лучшего молодого оратора страны. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend организаторы.

В рамках проекта была проведена Конференция молодых ораторов страны. Главная цель - собрать вместе лучших молодых ораторов страны и создать им условия для выражения своих мыслей. Также при помощи обсуждений панельной сессии, проводимой с участием профессиональных, международных ораторов, довести до молодежи требование 21 века - возможности ораторства в таких различных сферах, как карьера, личный брендинг, бизнес.

На конференции с интересом были встречены выступления 10 ораторов на тему "Лучший способ предсказать будущее - это открыть его!". Выступления были оценены жюри в соответствии с международными критериями. Определены три лучших оратора из Азербайджана: победителем стал - Адиль Гафарлы (Бакинский инженерный университет), второе место - Вагиф Гасымов (школа Баку-Оксфорд). Третье - Ламия Гусейн (школа "Дунья")

Таким образом, Адиль Гафарлы получил возможность представить Азербайджан в мировом финале International Public Speaking Competition, который пройдет в Лондоне с участием представителей из 54 стран с 13 по 17 мая.

На мероприятии также проводилась панельная сессия на тему "Значение ораторства в бизнесе и личном брендинге". Участниками панели стали международный тренер по ораторству Рашад Байрамов, председатель организации "100 Business Women of Azerbaijan" и руководитель отдела маркетинга и коммуникации компании PwC Азербайджан Айсель Сулейманова.

APSC (Azerbaijan Public Speaking Competition) - это платформа, которая, применяя мировой опыт, содействует развитию будущих лидеров, ораторов в Азербайджане. APSC является известным партнером организации ESU The English-Speaking Union Великобритании с более чем 100-летним опытом. В рамках сотрудничества победители ежегодно отправляются в Лондон для участия в международном конкурсе. В то же время APSC сотрудничает с организацией PSA Public Speakers Association Соединённых Штатов Америки. Международная конференция ораторов, которая проводится каждый год в разных странах, объединяет корпоративных сотрудников, руководителей компаний, ораторов и лидеров бизнеса по всему миру.

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