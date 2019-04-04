В жилых и нежилых зданиях на Гянджинском проспекте, поселках Ени Гюнешли и Кехня Гюнешли Хатаинского района Баку приостановлена подача тепла.

Как сказал Trend начальник абонентских и клиентских услуг ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рафил Алиев, причина прекращения подачи тепла связана с приостановкой подачи природного газа на участок отопительной системы, передает Day.Az.

Глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Ибрагим Кербалаев подтвердил Trend данный факт. По его словам, приостановление подачи газа на этот участок связано с присоединением линии газопровода диаметром в 219 миллиметров к магистральной системе.

"В настоящее время приостановлена подача газа на Газораспределительной станции "Зых". После завершения работ будет восстановлена подача природного газа на эти территории", - добавил Кербалаев.

Кербалаев также сказал, что в течение дня подача газа будет восстановлена.