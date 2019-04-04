На участке магистрали Баку-Алят на территории поселка Сахиль произошло тяжелое ДТП.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Видео аварии появилось в социальных сетях.

По информации, водитель Mercedes, ехавший на высокой скорости, потерял управление, и автомобиль врезался в препятствие на обочине дороги.

О погибших или пострадавших не сообщается. Автомобилю и дорожному хозяйству был нанесен ущерб.

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