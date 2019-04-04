В Баку задержан мужчина, укравший магнитофон из машины.

В пресс-службе МВД, в результате операции, проведенном сотрудниками Хатаинского РУП задержан ранее судимы Рагим Алекперов, совершивший кражи магнитофонов из автомобилей. Во время расследования стало известно, что он украл магнитофоны общей стоимостью в 1200 манатов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на ONA.

Во время последней кражи, Р.Алекперов заснул внутри автомобиля. Утром владелец автомобиля поймал заснувшего вора.

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