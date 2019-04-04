В одном из кафе в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку произошла стрельба.

Как сообщает Trend со ссылкой на Главное управление полиции города Баку, житель поселка Баладжары Эльмар Гулиев, жена которого на почве ухудшения семейно-бытовых отношений вернулась в отчий дом, с целью прояснения ситуации был приглашен вместе со своими близкими свекром Вели Набиевым в кафе.

В ходе беседы возник спор и отец Эльмара Гулиева - Эльнур Гулиев - открыл огонь из спортивного пневматического пистолета марки "Ekolbotan". В связи с инцидентом в РУП Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 221.3 (Хулиганство, совершенное с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК. Гулиев, его отец и друг задержаны в качестве подозреваемых, пистолет изъят. Следствие продолжается.