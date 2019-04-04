Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана седьмого апреля проведет выпускной экзамен для учащихся 11 классов средних общеобразовательных учреждений Баку, Ширвана и Нахчыванской АР. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится три часа. После 10:45 абитуриенты не будут допускаться на экзамен.

Учащиеся могут распечатать пропускной лист на экзамен, пройдя по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=46

При явке на экзамен при себе необходимо иметь оригинал документа, подтверждающего личность, и экзаменационный пропускной лист.