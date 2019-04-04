В Азербайджане закрывается крупная страховая компания
4 апреля 2019 20:58 426
Страховая компания AXA MBASK приняла решение о прекращении своей деятельности в Азербайджане. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на компанию.
Как отмечается, соглашение о намерении по продаже акций компании, заключённое между компанией AXA и Эльханом Гарибли 21 мая 2018 года, потеряло свою юридическую силу.
В связи с этим компания приняла решение приостановить заключение новых контрактов и обеспечить интересы текущих клиентов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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