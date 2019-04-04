Страховая компания AXA MBASK приняла решение о прекращении своей деятельности в Азербайджане. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается, соглашение о намерении по продаже акций компании, заключённое между компанией AXA и Эльханом Гарибли 21 мая 2018 года, потеряло свою юридическую силу.

В связи с этим компания приняла решение приостановить заключение новых контрактов и обеспечить интересы текущих клиентов.