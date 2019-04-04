В 1770-1772 гг. Баку посетил представитель Российской академии наук академик Самуил Готлиб Гмелин (1744-1774), немецкий путешественник и натуралист на российской службе.

Он прибыл в Баку не один - в составе его экспедиции был рисовальщик Петербургской академии наук Иван Борисов, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Борисов изобразил Баку практически треугольным, с выстроившимися как на параде домиками вдоль крепостных стен.

Ценность этого весьма условного рисунка в том, что на нем четко видны две крепостные стены, опоясывающие город, а также изображенный отдельно справа дом бакинского хана, который служил загородной резиденцией, и ряд домов вне крепостных стен.

Загородный дом предположительно стоял где-то в районе Парапета (армянской церкви).

С.Г. Гмелин одним из первых изучал в Баку методы сооружения нефтяных колодцев, впервые высказал идею о возможности бурения на газ и использования его как топлива.

Описывая колодцы, Гмелин отметил, что глубина нефтяных колодцев в Балаханах в ту пору достигала 40-50 м, а диаметр или сторона квадрата сечения колодца - 0,7-1,0 м.

Фото О. Булановой