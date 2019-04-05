Массовая драка в азербайджанской тюрьме, заключенные переведены в карцер
5 апреля 2019 11:09 53
Пенитенциарная служба минюста Азербайджана прокомментировала информацию об инциденте, произошедшем в исправительном учреждении №2.
Инцидент произошел в начале марта. Об этом, как передает Day.Az, сказал в пятницу Trend завотделом по связям с общественностью Службы Мехман Садыхов.
"Конфликт во втором исправительном учреждении произошел не между шестью, а тремя лицами. Решением руководителя учреждения эти лица были переведены в карцер. Информация, распространенная о пострадавших и помещенных в больницу, недостоверна", - отметил Садыхов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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