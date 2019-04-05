В Баку при таинственных обстоятельствах скончался глава отеля
5 апреля 2019 11:41 781
В Баку руководитель отеля скончался при невыясненных обстоятельствах.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, руководитель отеля "Golden Shayn", гражданин Турции Мехмет Али Алтынтерим, скончался четвертого апреля в своей квартире.
Для определения причин смерти 60-летнего Алтынтерима, назначена судебная медэкспертиза.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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