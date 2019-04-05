В Баку руководитель отеля скончался при невыясненных обстоятельствах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, руководитель отеля "Golden Shayn", гражданин Турции Мехмет Али Алтынтерим, скончался четвертого апреля в своей квартире.

Для определения причин смерти 60-летнего Алтынтерима, назначена судебная медэкспертиза.