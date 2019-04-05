В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами ожидаются дожди. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Подует северо-западный ветер, который временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем - 11-14, в Баку ночью - 6-8, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность будет на уровне 80-90 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидается дождь, местами сильный, в горных районах прогнозируется снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер будет временами усиливаться.

Ночью - 5-10, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-6 градуса тепла.