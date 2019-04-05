В связи со Всемирным днем здоровья 7 апреля в 12:00 в Баку пройдет велопробег под девизом "Меньше машин, больше жизни". Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Велопробег будет проведен по инициативе минэкологии и природных ресурсов при организации ВОЗ и Центра общественного здравоохранения и реформ минздрава, Федерации велосипедного спорта Азербайджана и Республиканской Олимпийской велосипедной школы.

В нем примут участие представители министерства молодежи и спорта, Службы государственной безопасности, Государственного таможенного комитета, Госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу, Бакинского транспортного агентства, ПО "Азеригаз", а также студенты Академии госуправления при Президенте Азербайджана и Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности.

Отметим, что, начиная с 1950 года, 7 апреля ежегодно отмечается Всемирный день здоровья.