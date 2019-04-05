На улице Ахмеда Мехбалыева в Сураханском районе Баку проводятся работы по нанесению дорожной разметки. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Работы проводятся с целью обеспечения дорожной безопасности.

Просьба к водителям быть внимательными, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения на этой улице.