Госагентство автомобильных дорог предупреждает водителей
5 апреля 2019 14:49 416
На улице Ахмеда Мехбалыева в Сураханском районе Баку проводятся работы по нанесению дорожной разметки. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Работы проводятся с целью обеспечения дорожной безопасности.
Просьба к водителям быть внимательными, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения на этой улице.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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