Госслужба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в первом квартале года в ходе изучения обращений граждан установила, что трудовые договора 29 человек были расторгнуты незаконно. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.

В результате принятых мер эти лица были восстановлены на прежнем рабочем месте.

В некоторых обращениях граждан в Госслужбу говорилось о задержании работодателями выплат социального характера. В ходе изучения этих обращений были установлены задержки выплат социального характера на 33 844 маната. Была обеспечена выплата данных средств работникам. 93,8 процента этих средств составили зарплаты, остальная часть - социальные пособия, компенсации.