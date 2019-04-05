В Азербайджане восстановили на работе незаконно уволенных лиц
5 апреля 2019 14:57 362
Госслужба инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в первом квартале года в ходе изучения обращений граждан установила, что трудовые договора 29 человек были расторгнуты незаконно. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство.
В результате принятых мер эти лица были восстановлены на прежнем рабочем месте.
В некоторых обращениях граждан в Госслужбу говорилось о задержании работодателями выплат социального характера. В ходе изучения этих обращений были установлены задержки выплат социального характера на 33 844 маната. Была обеспечена выплата данных средств работникам. 93,8 процента этих средств составили зарплаты, остальная часть - социальные пособия, компенсации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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