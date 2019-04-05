В Бардинском районе с января текущего года проводится профилактическая вакцинация и диагностическое обследование скота.

В районе, в соответствии с "Планом профилактических и диагностических мероприятий против эпизоотии", продолжаются профилактическая вакцинация, диагностика, дезинфекция и прочие мероприятия против особо опасных заболеваний скота и домашней птицы. Как передае Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на государственную ветеринарную службу при министерстве сельского хозяйства.

С начала кампании в различных хозяйствах района районной ветеринарной службой были вакцинированы против сибирской язвы свыше 92,5 тысячи голов крупного рогатого скота, 1325 голов непарнокопытных животных, против бешенства привиты 4326 домашних собак, а также против болезни Ньюкасла свыше 470,6 тысяч цыплят. Диагностическими обследованиями на предмет выявления бруцеллеза были охвачены около 500 голов скота, дезинфицированы около 100 квадратных метров территории. Начиная с февраля, вакцинации против ящура подверглись более 91,9 тысяч голов крупного рогатого скота и порядка 121399 голов мелкого рогатого скота. Начиная с прошлого месяца, также были вакцинированы против нодулярного дерматита свыше 17,4 тысяч голов крупного рогатого скота. Все прививки проводятся в режиме "холодовая цепь".

Параллельно, в Бардинском районе силами ветеринарной службы проводится широкая просветительская кампания среди фермеров-скотоводов на предмет соблюдения мер безопасности против инфекционных заболеваний, паразитов и кровососущих насекомых. Вакцинация в районе будет продолжена против других опасных заболеваний, включая чуму и лептоспироз. По данным Государственной ветеринарной службы эпизоотическая обстановка в районе остается стабильной.