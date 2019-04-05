В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева с первого апреля 2019 года в Хазарском районе, как и во всех уголках страны, начался призыв молодежи на срочную действительную военную службу, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

С этой целью при совместной организации отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Хазарского района с Исполнительной властью Хазарского района пятого апреля 2019 года состоялась торжественная церемония отправки призывной молодежи на военную службу.

Участники мероприятия в первую очередь возложили цветы к памятнику великого лидера Гейдара Алиева, воздвигнутому перед административным зданием Исполнительной власти Хазарского района, и выразили свое почтение духу великой личности.

В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Хазарского района Эльшан Салахов, депутат Милли Меджлиса (парламента) Рауф Алиев, председатель Хазарской районной организации партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Намик Ахмедов, начальник отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Хазарского района Насир Гурбанов, председатель Союза ветеранов войны Азербайджана Расат Тагиев, председатель Общественного объединения ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Хазарского района Сафа Алиев, интеллигенция, участники Карабахской войны и родители.

Выступившие на мероприятии заместитель главы Исполнительной власти Хазарского района Ариф Балаев, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, председатель Хазарской районной организации ПЕА Намик Ахмедов, начальник отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Хазарского района Насир Гурбанов, председатель Общественного объединения ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Хазарского района Сафа Алиев, председатель Союза ветеранов войны Азербайджана Расат Тагиев и родители отметили успехи, достигнутые в сфере строительства армии, говорили, что молодежь должна стоять на страже Родины, твердо защищать территориальную целостность страны. Они рекомендовали в совершенстве овладеть секретами военного дела.

Затем мероприятие продолжилось концертной программой музыкальных коллективов района.

В конце мероприятия призывники целовали флаг Азербайджана и под звуки музыки с энтузиазмом отправились в ряды армии.