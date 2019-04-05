MasterChef Junior - это американский телевизионный кулинарный конкурс с участием детей в возрасте от 8 до 13 лет, транслируемый на канале Fox. Ведущим конкурса является всемирно известный шеф-повар Гордон Рамзи.

Как сообщает Day.Az, одной из участниц седьмого сезона проекта стала проживающая в Нью-Йорке 9-летняя Шеннен Хосман. Ее мама - азербайджанка, а отец - родом из Бангладеш.

Мы уже рассказывали о том, как Шеннен готовит азербайджанский хингял для Гордона Рамзи.

А недавно "Голос Америки" представил сюжет о девочке, где ее мама, родом из Тертера, рассказала о том, как приучала детей к азербайджанской кухне.

Отметим, что девочка была выбрана из тысячи детей и стала одной из 24 талантливых юных кулинаров, участвующих в конкурсе.

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Н. Гасымова