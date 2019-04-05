В рамках тестовых экзаменов, в ходе конкурса лиц, желающих поступить на государственную службу, будут проведены испытательные электронные экзамены. Проверочные тесты по группам AA, AB, AC, BA и BB начнутся 10 апреля в 10:00. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр.

Соискателям для сдачи экзаменов в электронной форме предоставят специально оборудованные залы в здании Центра по адресу: улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 Насиминского района. Онлайн-регистрация экзаменуемых завершится 10 апреля в девять часов.

Отметим, что для участия в тестах желающие должны создать "личные кабинеты" на сайте Государственного экзаменационного центра. Стоимость участия в них составляет 36 манатов.