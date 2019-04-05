В детской смеси "Малютка-2" обнаружены недопустимые для потребления фрагменты почвы, песок и частицы камня.

Это было обнаружено в процессе проведенной Агентством пищевой безопасности экспертизы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

Во время анализов было установлено, что вкус содержимого был умышленно нарушен, и смесь была расфасована кустарным способом с добавлением посторонних примесей.

Посторонние примеси были также проверены на наличие радиоактивных и токсичных веществ, но в составе смеси подобных угроз выявлено не было.

В Агентстве также сообщили, что детское питание под маркой "Малютка-2" импортирует в Азербайджан ООО "İDC 2000".

Как и другие продукты питания, детские смеси "Малютка-2" подвергаются экспертизе и разрешаются к ввозу в страну после проверки показателей безопасности.

Во время импорта эти смеси прошли экспертизу по 11 пробам, и никаких несоответствий для потребления выявлено не было.

Правоохранительные органы расследуют вмешательство в фасовку продукта.

Агентство просит потребителей сообщать о подобных случаях по номеру 1003.