Как дельцы в Азербайджане добавляли в детское питание опасные вещества?
В детской смеси "Малютка-2" обнаружены недопустимые для потребления фрагменты почвы, песок и частицы камня.
Это было обнаружено в процессе проведенной Агентством пищевой безопасности экспертизы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.
Во время анализов было установлено, что вкус содержимого был умышленно нарушен, и смесь была расфасована кустарным способом с добавлением посторонних примесей.
Посторонние примеси были также проверены на наличие радиоактивных и токсичных веществ, но в составе смеси подобных угроз выявлено не было.
В Агентстве также сообщили, что детское питание под маркой "Малютка-2" импортирует в Азербайджан ООО "İDC 2000".
Как и другие продукты питания, детские смеси "Малютка-2" подвергаются экспертизе и разрешаются к ввозу в страну после проверки показателей безопасности.
Во время импорта эти смеси прошли экспертизу по 11 пробам, и никаких несоответствий для потребления выявлено не было.
Правоохранительные органы расследуют вмешательство в фасовку продукта.
Агентство просит потребителей сообщать о подобных случаях по номеру 1003.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!