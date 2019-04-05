Бакинское транспортное агентство (БТА) с восьмого апреля начнет опрос среди пассажиров автобусных маршрутов для изучения информации об используемых направлениях, остановках, времени, затрачиваемом на перемещение из одного пункта в другой, и т.д., сказал в пятницу Trend глава пресс-службы Агентства Маис Агаев, передает Day.Az.

"Информация о пассажиропотоке будет получена от самих пассажиров. В реализации этого проекта нас поддержат волонтеры, которые и проведут социальный опрос в рамках студенческо-волонтерской программы "Bir". Он будет проводиться также в онлайн-режиме и продлится 77 дней", - сказал Агаев.

Он отметил, что полученная информация будет использована во время определения маршрутов, на которых будут использоваться 300 современных и комфортных автобусов, приобретенных в рамках работ по обновлению автобусного парка столицы, а также при разработке проектов по развитию общественного транспорта.

В БТА отметили, что это первый проект структуры, направленный на оптимизацию регулярных маршрутов городского транспорта и организацию новых.

Проект нацелен на непосредственное участие пассажиров в деле модернизации и оптимизации сети автобусных маршрутов столицы.