На территории Товузского района Азербайджана задержан человек за попытку совершения кражи из автомобиля.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД, в четверг на территории поселка Говлар Товузского района незвестный, разбив стекло, попытался совершить кражу из автомобиля марки Lexus, принадлежащего жителю села Дёнюк Гынглы - А.Гасанову, передает Day.Az.

Подоспевший на шум сержант полиции Н.Гасанов попытался задержать подозреваемого. Последний ранил его, нанеся удар металлическим предметом по руке, и попытался сбежать. В результате принятых мер преступник был задержан. Следствием установлено, что это был ранее судимый за кражу житель города Говлар А. Гасымов.