В Азербайджане обнародован прогноз погоды на выходные.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в регионе Большого и Малого Кавказа пойдут дожди. Температура воздуха в предгорных районах составит 10-15, в горных районах - 3-6 градусов тепла, передает Day.Az.

В Лянкяран-Астаринской зоне ожидаются дожди и восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 7-11, в горных районах - 5-7 градусов тепла.

В низменных районах завтра местами прогнозируются дожди. Седьмого апреля преимущественно ясно. Максимальная температура воздуха - 13-18 градусов.

В Нахчыванской АР завтра местами дожди. Седьмого апреля в дневные часы преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха составит 12-17 градусов тепла.

В столице Азербайджана завтра будет облачно, местами дожди. Седьмого апреля, в основном, ожидается безоблачная погода, но будет дуть порывистый северо-западный ветер. Максимальная температура - до 12-14 градусов тепла.