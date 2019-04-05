Государственная администрация города Киев приняла решение о возведении памятника поэту-мыслителю Имадеддину Насими, оставившему глубокий след в многовековой художественной и философской мысли азербайджанского народа.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Госадминистрации, решение о возведении памятника Имадеддину Насими в одном из центральных парков Киева по заказу посольства Азербайджана в Украине было представлено посольству, передает Day.Az.

Отметим, что автор памятника - народный художник Украины, известный скульптор - наш соотечественник Сейфеддин Гурбанов. Планируется, что высота бронзового монумента достигнет почти 5 метров.

Напомним, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева 2019 год в нашей стране объявлен "Годом Насими".