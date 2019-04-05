В бакинских поселках отремонтировали 15 улиц - ФОТО
5 апреля 2019 20:20 89
В Бинагадинском районе Баку отремонтированы 15 внутрипоселковых улиц.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, работы по реконструкции дорожной инфраструктуры охватили улицы и дороги поселков Бинагади, Расулзаде, Баладжары, Сулутепе, 28 мая, а также жилых массивов "Воровский" и "1 мая" в Бинагадинском районе Баку, передает Day.Az.
Завершены ремонтно-восстановительные работы на участке площадью 50000 квадратных метров на 15 улицах, общей протяженностью более семи километров.
На этой территории было уложено новое асфальтовое покрытие, приведены в надлежащее состояние подземные коммуникации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!