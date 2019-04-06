Еще одну успешную операцию по предотвращению незаконного оборота наркотиков и сильнодействующих лекарственных препаратов провели сотрудники министерства внутренних дел Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Агдашского РОП задержали по подозрению в незаконном обороте наркотических средств жителя города Агдаш Алима Гулиева. Было установлено, что он намеревался продать другому лицу две таблетки препарата "Tramadol", содержащего психотропные вещества. В результате осмотра квартиры подозреваемого, были обнаружено 12,26 граммов сухой марихуаны, 360 таблеток "Tramadol", и 12 таблеток сильнодействующего препарата "Pregabalin", передает Day.Az.

Следствие по факту продолжается.