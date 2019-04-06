В Шамкирском районе Азербайджана сгорел легковой автомобиль.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции легкового автомобиля марки Opel, передает Day.Az.

Находящиеся поблизости автомобили были защищены от огня. Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.