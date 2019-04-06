В Азербайджане сгорел автомобиль
6 апреля 2019 11:15 155
В Шамкирском районе Азербайджана сгорел легковой автомобиль.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции легкового автомобиля марки Opel, передает Day.Az.
Находящиеся поблизости автомобили были защищены от огня. Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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