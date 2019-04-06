Еще один сильный пожар в Азербайджане
6 апреля 2019 11:30 135
В Сальянском районе Азербайджана произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.
Горючие конструкции четырехкомнатного одноэтажного дома площадью общей площадью в 120 квадратных метров сгорели на площади 50 квадратных метров.
Оставшаяся часть дома была защищена от огня. Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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