В Сальянском районе Азербайджана произошел пожар. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

Горючие конструкции четырехкомнатного одноэтажного дома площадью общей площадью в 120 квадратных метров сгорели на площади 50 квадратных метров.

Оставшаяся часть дома была защищена от огня. Пожар потушен подразделениями противопожарной охраны.