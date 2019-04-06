В Турции 20-летний студент-азербайджанец Хамдамин Балакишиев упал с пятого этажа студенческого общежития.

Сообщается, что студент открыл окно, чтобы подышать воздухом, в этот момент у него случился приступ эпилепсии. Он потерял сознание и свалился вниз. Как передает Day.Az, об этом сообщает unikal.org.

Инцидент зафиксирован ночью в общежитии университета Караманоглу Мехметбея, расположенном на проспекте Молла Фенари города Караман.

Хамдамин Балакишиев был госпитализирован в тяжелом состоянии.