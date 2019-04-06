Трагедия в Турции, азербайджанский студент выпал с пятого этажа
6 апреля 2019 12:10 314
В Турции 20-летний студент-азербайджанец Хамдамин Балакишиев упал с пятого этажа студенческого общежития.
Сообщается, что студент открыл окно, чтобы подышать воздухом, в этот момент у него случился приступ эпилепсии. Он потерял сознание и свалился вниз. Как передает Day.Az, об этом сообщает unikal.org.
Инцидент зафиксирован ночью в общежитии университета Караманоглу Мехметбея, расположенном на проспекте Молла Фенари города Караман.
Хамдамин Балакишиев был госпитализирован в тяжелом состоянии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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