Мать 14-летней ученицы школы №162 Елены Гаджиевой Севиль Гаджиева рассказала о событиях предшествующих ее трагической смерти, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

"Врачи сказали, что у нее перелом таза, помята грудная клетка, повреждены легкие. Но меня к ней не пустили", - сказала она.

Надо отдать матери должное - она держится и надеется на объективность следственных органов. Это при том, что ей уже довелось услышать много неприятных слов в свой адрес от учителей школы, которые обвинили ее в халатности и безучастности.

"Я не знала, но, оказывается, дочь пожаловалась своей подруге на то, что учитель биологии Лейла Михайловна грубо обращалась с ней. Я пыталась поговорить с учителем, но она не отвечает на звонки", - заявила С.Гаджиева.

По словам матери, проблемы в школе у дочери начались с того самого момента, как она перешла туда из школы №203. 162-ая школа расположена ближе к дому Гаджиевых, поэтому они приняли решение о переводе ребенка туда. Но что-то пошло не так, девочку невзлюбили школьники. Они постоянно надсмехались над ней, обзывали обидными словами. Девочка стала объектом агрессивных нападок.

Елена не умеет защищаться. Единственное, что она в силах была сделать - это замкнуться в себе. Несколько раз ребенок жаловался матери на отношение ровесников в школе. Мать ходила к директору, говорила о том, что происходит в школе, о том, как обращаются с ее дочерью. Директор обещала разобраться, но на самом деле никаких мер принято не было.

"Однажды подруга Елены рассказала заведующей учебной частью Лале Арифовне о том, что мальчики из 10-11-х классов азербайджанского сектора несколько раз давали пинки моей дочери и подговаривали других, чтобы те не общались с ней. Оскорбляли ее. Завуч попросила подругу дочери не говорить нам об этом и обещала разобраться", - говорит мать.

Последние две недели Елена стала пропускать занятия в школе. Она собирала рюкзак, уходила на занятия, возвращалась домой вовремя. Но, как выяснилось позже, в школе она за это время появлялась редко. Девочка потеряла интерес к учебе, стала получать тройки и двойки, но в учебном заведении это мало кого интересовало.

"Классный руководитель Чимназ Гаджиева ни разу не позвонила и не спросила о том, где моя дочь, почему она не посещает занятия. Когда она надевала браслеты и сережки, учителя тут же реагировали, а на агрессию по отношению к моей дочери и невоспитанность школьников закрывали глаза", - рассказала С.Гаджиева.

Учителя пытаются обвинить во всем родителей, но ведь все эти неприятные моменты произошли на территории школы. Почему никто кроме детей не реагировал на это безобразие? Пусть школа и министерство образования отреагирует на этот факт. Интересно будет выслушать мнение работников системы образования.

Несколько месяцев назад Елена впала в депрессию из-за разногласий с подругой. Тогда родители поговорили с ней и как будто все уладили, объяснили, что жизнь - это самая большая ценность, что нельзя совершать такие глупости. Но у девочки заниженная самооценка, неуверенность в себе. И вместо того, чтобы оказать школьнице моральную поддержку, относиться с уважением к ее интересам и чаяниям, принимать ее такой, какая она есть, сверстники гнобили ее и таким образом самоутверждались.

Мать видела, как Елена возвращалась домой и плакала, но на вопрос о том, что случилось, отвечала коротко и без подробностей. С.Гаджиева также добавила, что она пыталась перевести дочь в другие ближайшие школы, но низкие оценки и переполненные классы исключили эту возможность.

В Прокуратуре Сабаильского района сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по статье 125 (Доведение до самоубийства) УК АР. Однако предварительная версия следствия - переход Е.Гаджиевой из одной школы в другую и несложившиеся со сверстниками отношения.