Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Местами ночью возможны моросящие дожди, ветер северо-западный.

На Абшеронском полуострове ночью 7-9, днем 13-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80 процентов, днем - 60-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Но местами утром и вечерами ожидаются дожди. В горных территориях возможен снег. Ночью и утром в отдельных местах будет туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.