Тревога на борту самолета Гянджа-Москва - ПОДРОБНОСТИ
6 апреля 2019 15:00 798
Один из пассажиров рейса Гянджа-Москва заявил бортпроводнику, что на борту самолета заложена бомба.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf.com, после осмотра самолета выяснилось, что никакой бомбы на борту нет.
Сообщивший о бомбе 48-летний Фируз Абдуллаев был задержан. Самолет "Уральских авиалиний" с 174 пассажирами на борту был отправлен по назначению в Москву.
Инцидент произошел вчера в аэропорту в Гяндже.
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