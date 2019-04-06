Один из пассажиров рейса Гянджа-Москва заявил бортпроводнику, что на борту самолета заложена бомба.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf.com, после осмотра самолета выяснилось, что никакой бомбы на борту нет.

Сообщивший о бомбе 48-летний Фируз Абдуллаев был задержан. Самолет "Уральских авиалиний" с 174 пассажирами на борту был отправлен по назначению в Москву.

Инцидент произошел вчера в аэропорту в Гяндже.