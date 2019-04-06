В результате исследований Управления приморского бульвара, проведенных в Национальном архивном управлении, были получены новые документы в связи с датой создания Приморского бульвара в Баку.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Управление Приморского бульвара, исторические факты свидетельствуют, что история создания Бульвара начинается с седьмого апреля 1909 года, передает Day.Az.

Именно седьмого апреля 110 лет тому назад начальник отдела строительства Бакинского городского управления Мамед Гасан Гаджинский во время заседания Городской Думы смог добиться того, что вопрос в связи со строительством Приморского бульвара был вынесен на обсуждение. Пламенная речь Гаджинского играет важную роль в строительстве приморского бульвара. В 77 номере газеты "Каспий" девятого апреля публикуется выступление Гаджинского на заседании с докладом, связанным со строительством Приморского бульвара. В своем вступлении он подчеркивает необходимость выделить широкое пространство для того, чтобы жители города могли проводить свой досуг. Гаджинский в своем выступлении также отмечал, что это выгодно и с экономической точки зрения - цветы и водяные киоски в приморском бульваре регулярно будут приносить в бюджет города 4-6 тысяч рублей в месяц. В итоге Бакинская городская дума, учитывая значимость строительства бульвара, выделила 10 тысяч рублей на реализацию этого проекта.

Результат проведенного исследования официально представлен Институту истории имени А.А.Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, Институту архитектуры и искусства, Союзу архитекторов Азербайджана. В итоге данные структуры вынесли положительные заключения по дате создания Приморского бульвара с седьмого апреля 1909 года.

Отметим, что в этом году исполняется 110 лет со дня создания Приморского бульвара. По этому случаю в течение года планируется провести различные мероприятия.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)