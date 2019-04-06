Руководство школы №162 прокомментировало смерть учащейся данного образовательного учреждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, директор школы №162 Севиндж Аббасова отметила, что выразила соболезнования семье скончавшейся в результате полученных травм ученицы 8-го класса Элины Гаджиевой.

"В то же время директор школы просит некоторых пользователей соцсетей и представителей СМИ учитывать щепетильность вопроса. Относительно случившегося директор школы заявляет, что ранее получавшая образование в школе-лицее "Интеллект" № 49 и полной средней школе №203 Элина Гаджиева была переведена в полную среднюю школу №162 в ноябре 2018 года. В период получения образования в школе она всегда была под надзором руководства школы, из-за ее поведения несколько раз с участием школьного психолога были проведены беседы с ней и ее матерью, в связи с этим были направлены обращения в соответствующие госструктуры. В настоящее время правоохранительными органами расследуются подробности случившегося", - отмечается в информации.