За последние несколько месяцев комиссия по именам и фамилиям при комиссии по терминологии Кабмина не разрешила называть детей в Азербайджане такими именами, как Арена, Джозеф, Менсе, Лавин, Дина, Имеда, Лекат, Менасаре, Сюрю, Джасим, Ромас, Миран, Адреналин, Кумейл.

Как передает Day.Az, об этом ONA сказала заместитель председателя комиссии по терминологии Саялы Садыхова.

По ее словам, Лавин - шведское имя и означает "пропасть". "Мы не позволили назвать ребенка этим именем. Другой гражданин хотел назвать сына Джасим, ссылаясь на то, что это имя гармонично с именами его других сыновей - Расима и Асима. Мы объяснили ему, что это имя не имеет никакого смысла", - отметила Садыхова.

По словам зампреда комиссии, в последнее время детей больше всего называют именами Угур, Дениз, Дамла.

В комиссии напоминают о необходимости проводить активную просветительскую работу в связи с именами, которыми в Азербайджане называют детей.