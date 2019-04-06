Возбуждено уголовное дело в связи со смертью школьницы в Баку
6 апреля 2019 18:28 327
Бакинская городская прокуратура и Управление образования Баку выступила с совместным заявлением в связи со смертью учащейся одной из столичных школ.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в сообщении отмечается:
"4 апреля учащаяся 8-го класса школы №162 в Сабаильском районе Баку в результате падения с третьего этажа получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшая травмы была доставлена в 1 Клиническую городскую больницу. Несмотря на лечение, 6 апреля она скончалась.
По данному факту Бакинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст.125. В связи с этим определены соответствующие экспертизы и проводятся необходимые меры".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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