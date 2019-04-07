Известный азербайджанский ведущий гаджи Нуран Гусейнов навестил в больнице 10-миллионного жителя Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, он поделился в соцсети снимком с девочкой, которую назвали Мехрибан, и поздравил наш народ с рождением 10-миллионного жителя.