Азербайджанский бизнесмен умер во время операции - ФОТО
7 апреля 2019 11:27 613
В Баку скончался бизнесмен.
Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, в одной из столичных клиник во время операции на почках скончался житель Товузского района Мехман Гасанов.
Отмечается, что Мехман Гасанов владел в районе домом торжеств "Нармин".
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