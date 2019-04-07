В Баку скончался бизнесмен.

Как передает Day.Az со ссылкой на publika.az, в одной из столичных клиник во время операции на почках скончался житель Товузского района Мехман Гасанов.

Отмечается, что Мехман Гасанов владел в районе домом торжеств "Нармин".