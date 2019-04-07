НСТР оштрафовал один из местных телеканалов
7 апреля 2019 11:43 212
Национальный совет по телевидению и радиовещанию (НСТР) оштрафовал телеканал Space TV. Об этом в воскресенье сказал Trend завотделом мониторинга Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Азербайджана Тевеккюль Дадашев, передает Day.Az.
"В ходе мониторингов, проводимых со стороны НСТР, были обнаружены вышедшие в эфир неприличные слова и выражения на передаче "Хяр Сяхяр" ("Каждое утро") телеканала Space TV и пятого апреля 2019 года с участием руководства телеканала в соответствии с Кодексом административных проступков был составлен протокол о штрафе в размере 5-8 тысяч манатов, принято решение. Дело направлено в суд", - сказал Дадашев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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