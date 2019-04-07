Национальный совет по телевидению и радиовещанию (НСТР) оштрафовал телеканал Space TV. Об этом в воскресенье сказал Trend завотделом мониторинга Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Азербайджана Тевеккюль Дадашев, передает Day.Az.

"В ходе мониторингов, проводимых со стороны НСТР, были обнаружены вышедшие в эфир неприличные слова и выражения на передаче "Хяр Сяхяр" ("Каждое утро") телеканала Space TV и пятого апреля 2019 года с участием руководства телеканала в соответствии с Кодексом административных проступков был составлен протокол о штрафе в размере 5-8 тысяч манатов, принято решение. Дело направлено в суд", - сказал Дадашев.