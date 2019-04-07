Мадат Гулиев призвал молодежь отказаться от курения и алкоголя
7 апреля 2019 12:23 387
Призываем молодежь отказаться от курения, алкогольных напитков. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Мадат Гулиев во время велопробега под девизом "Меньше машин, больше жизни", проводимом при инициативе минэкологии и природных ресурсов в связи с Всемирным днем здравоохранения.
"Мы этим нашим шагом присоединяемся к процессу всемирного здоровья и призываем нашу молодежь отказаться от неприятных привычек, в том числе курения, спиртных напитков. Пусть приходят, занимаются спортом и уделяют внимание своему здоровью", - сказал Мадат Гулиев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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