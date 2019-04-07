Телеканал Space TV был оштрафован со стороны Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) в связи с использованием Руфатом Ахундовым и Рашадом Ильясовым неприличных слов во время исполнения песни на передаче "Хяр Сяхяр" ("Каждое утро").

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, был уволен звукорежиссер, забывший выключить микрофоны во время эфира.