Из-за скандального видео Руфата Ахундова уволен звукорежиссер
7 апреля 2019 12:33 598
Телеканал Space TV был оштрафован со стороны Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) в связи с использованием Руфатом Ахундовым и Рашадом Ильясовым неприличных слов во время исполнения песни на передаче "Хяр Сяхяр" ("Каждое утро").
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, был уволен звукорежиссер, забывший выключить микрофоны во время эфира.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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