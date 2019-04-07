Произошедшее в Грузии землетрясение ощущалось и в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО
13:31
Сегодня в 12:27 (GMT+4) в Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщили Trend в воскресенье в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az.
Землетрясение было зафиксировано на территории Грузии, в 43 километрах к югу от станции Хыналыг. Очаг землетрясения располагался на глубине 15 километров.
Отмечается, что землетрясение ощущалось до трех баллов в близких к эпицентру районах Азербайджана.
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13:02
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Азербайджане, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az.
Подземные толчки были зафиксированы в 12.27 по местному времени. Эпицентр располагался в 24 километрах к юго-западу от города Гах. Очаг залегал на глубине 60 километров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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