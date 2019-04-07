Северный ветер обещают в Баку
В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном, без осадков. Утром местами будет слабый туман, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.
Будет дуть умеренный северный ветер.
На Абшеронском полуострове ночью 7-9, днем 13-16 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем - 14-16 градусов тепла.
Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80 процентов, днем - 50-55 процентов.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Но в утренние часы местами возможны дожди, ночью и утром в отдельных местах ожидается туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 5-10, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью от 0-5 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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