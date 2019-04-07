Рождение 10-миллионного гражданина Азербайджана вызывает большую радость и гордость.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев во время велопробега под девизом "Меньше машин, больше жизни", проводимом при инициативе минэкологии и природных ресурсов в связи со Всемирным днем здравоохранения.

"Прежде всего, от имени коллектива нашего министерства хочу поздравить весь азербайджанский народ во главе с Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой. Азербайджан находится на 88 месте по численности населения среди стран мира. Есть страны со слишком слабым темпом естественного роста. Ввиду того, что в Азербайджане высокий темп естественного роста в будущем мы займем более передовые места. Есть такая поговорка: В здоровом теле - здоровый дух. А здоровое тело, естественно, формируется в здоровой окружающей среде. В соответствии с поручением уважаемого Президента, министерство экологии и природных ресурсов приступило к акции по озеленению, посадке деревьев по всему Азербайджану", - сказал он.

Алиев отметил, что министерство экологии и природных ресурсов вырастило миллионы саженцев, деревья сажаются согласно характеру, климатическим условиям каждого региона.

"На территории площадью более 100 гектаров в Агдашском районе министерство закладывает плантацию из высококачественных сортов граната. Эта акция будет продолжена в апреле на территориях лесного фонда и не принадлежащих лесному фонду территориях совместно с различными предприятиями, сотрудниками, гражданами. Пользуясь случаем, еще раз призываем всех наших граждан активно подключиться к этой акции. Наша главная цель в качестве министерства экологии и природных ресурсов заключается в том, чтобы наши граждане жили в здоровой окружающей среде. Потому что одним из приоритетных сфер каждого государства является здоровье граждан. Насколько граждане здоровы, естественно, настолько же сильным, гордым становится страна", - сказал замминистра.