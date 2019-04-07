Утром 7 апреля произошел взрыв в одном из частных домов в поселке Яшма города Сумгайыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в доме лопнул газовый баллон.

В результате взрыва ранения получили Мамедова Самира Шакир гызы, 1986 года рождения, и ее дочь Мамедова Алия Ахмед гызы, 2012 года рождения.

Женщина получила ожоги 60 процентов тела. Ей был поставлен диагноз - ожоги верхней и нижней конечностей, лица, шеи 2 и 3 степени. У А.Мамедовой - 25 процентов ожога тела.

Скорая помощь немедленно доставила раненых в Сумгайытскую городскую больницу. Позже состояние матери и дочери резко ухудшилось и их отправили в Баку.

По факту ведется расследование.