Сильный взрыв в Сумгайыте, есть пострадавшие
7 апреля 2019 17:50 511
Утром 7 апреля произошел взрыв в одном из частных домов в поселке Яшма города Сумгайыт.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, в доме лопнул газовый баллон.
В результате взрыва ранения получили Мамедова Самира Шакир гызы, 1986 года рождения, и ее дочь Мамедова Алия Ахмед гызы, 2012 года рождения.
Женщина получила ожоги 60 процентов тела. Ей был поставлен диагноз - ожоги верхней и нижней конечностей, лица, шеи 2 и 3 степени. У А.Мамедовой - 25 процентов ожога тела.
Скорая помощь немедленно доставила раненых в Сумгайытскую городскую больницу. Позже состояние матери и дочери резко ухудшилось и их отправили в Баку.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!